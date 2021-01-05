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05.01.2021 - 13:06 |

Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çifti Gülenay Kalkan'ı yalnız bırakmıyor

2019 yılında yaşamını yitiren Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan’ı o günden bu yana yalnız bırakmayan Arzum Onan ile eşi Mehmet Aslantuğ, arkadaşıyla önceki gün de bir aradaydı.

Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çifti Gülenay Kalkan'ı yalnız bırakmıyor
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Arzum Onan, önceki gün eşi Mehmet Aslantuğ ve yakın dostu Gülenay Kalkan ile çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. 

Onan, paylaşımına; “Tarık abimizin eksikliği her daim. Emanetiyle bir ömür" notunu düştü.

Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çifti Gülenay Kalkanı yalnız bırakmıyor

Öte yandan Onan, arkadaşı Kalkan'ı hiç yalnız bırakmıyor. Güzel oyuncular, geçtiğimiz aylarda da sık sık birlikte vakit geçirirken objektiflere yansıyordu.

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