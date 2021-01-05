Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çifti Gülenay Kalkan'ı yalnız bırakmıyor

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Arzum Onan, önceki gün eşi Mehmet Aslantuğ ve yakın dostu Gülenay Kalkan ile çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Onan, paylaşımına; “Tarık abimizin eksikliği her daim. Emanetiyle bir ömür" notunu düştü.

Öte yandan Onan, arkadaşı Kalkan'ı hiç yalnız bırakmıyor. Güzel oyuncular, geçtiğimiz aylarda da sık sık birlikte vakit geçirirken objektiflere yansıyordu.