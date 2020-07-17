17.07.2020 - 14:43 |
Arzum Onan sezonu açtı
Karantina günlerini evde eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can ile geçiren Arzum Onan, normalleşme sürecinin başlamasıyla tatile çıktı.
Arzum Onan, normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu İzmir'de aldı. Tatil sezonunu açan Onan, denizde çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Onan'ın "Kendini deniz kızı zanneden tatlı su balığı..." notunu düştüğü paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.