MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Arzum Onan sezonu açtı
17.07.2020 - 14:43 |

Arzum Onan sezonu açtı

Karantina günlerini evde eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can ile geçiren Arzum Onan, normalleşme sürecinin başlamasıyla tatile çıktı.

Arzum Onan sezonu açtı
ABONE OL

Arzum Onan, normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu İzmir'de aldı. Tatil sezonunu açan Onan, denizde çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Onan'ın "Kendini deniz kızı zanneden tatlı su balığı..." notunu düştüğü paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Arzum Onan sezonu açtı

Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uğurkan Erez'in annesi kim? Uğurkan Erez'in yaşı ve boyu kaç?

Uğurkan Erez'in annesi kim? Uğurkan Erez'in yaşı ve boyu kaç?

MasterChef yarışmacıları belli oldu mu? MasterChef 2020 ne zaman başlayacak, jüri üyeleri kimler?

MasterChef yarışmacıları belli oldu mu? MasterChef 2020 ne zaman başlayacak, jüri üyeleri kimler?

Kemal Doğulu'nun boyu ve yaşı kaç? Kemal Doğulu evli mi, nereli?

Kemal Doğulu'nun boyu ve yaşı kaç? Kemal Doğulu evli mi, nereli?

Şans Kapıyı Çalınca programını sunan Ferit Aktuğ kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

Şans Kapıyı Çalınca programını sunan Ferit Aktuğ kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

Sıradaki Haber