14.04.2020 - 17:07 |
Asena Kurşun'dan eşine karantina tıraşı
Şarkıcı Murat Kurşun, karantina günlerini eşi Asena ve oğlu Muratcan'la birlikte Balıkesir’deki köy evinde geçiriyor. Köylerde de berberler kapalı olunca şarkıcı Murat Kurşun’un saç ve sakal tıraşını 3,5 hafta sonra eşi yaptı.
Eski Türkiye güzellerinden Asena Kurşun, eşi Murat Kurşun’u tıraş etti. Tıraş makinesini ilk kez kullandığını söyleyen Asena Kurşun, "Berberler kapanınca iş başa düştü. Bundan sonra bir süre böyle olacak. Yanlış bir kesim yapmamak için çok uğraştım. Umarım Murat Bey de tıraştan memnun kalır" dedi.
Murat Kurşun, eşi Asena için 'yeni berberim' ifadesini kullandı.