Asena Kurşun'dan eşine karantina tıraşı

Eski Türkiye güzellerinden Asena Kurşun, eşi Murat Kurşun’u tıraş etti. Tıraş makinesini ilk kez kullandığını söyleyen Asena Kurşun, "Berberler kapanınca iş başa düştü. Bundan sonra bir süre böyle olacak. Yanlış bir kesim yapmamak için çok uğraştım. Umarım Murat Bey de tıraştan memnun kalır" dedi.

Murat Kurşun, eşi Asena için 'yeni berberim' ifadesini kullandı.