EN PARLAK ADIM

Işıltılar, pırıltılar, renkler… Yeni yılı karşılarken etrafta baştan ayağa görmekten en çok hoşlandığımız detaylardır. Bu gece nerede olursanız olun dost da düşman da ayaklarınıza baksın!

Bir yıla veda edip yeni bir yılı karşılarken size adeta bir Külkedisi masalı yaşatacak ayakkabılar tercih edin ve tüm yılı Sindirella gibi geçirin. Rugan, parlak; sim ve payetler, ışıl ışıl; ponponlar, eğlenceli; kırmızı, tutkulu; kadife, romantik ve asil; lame ve dore, renkli bir yıl geçireceğimizi müjdeler nitelikte bu en güzel gecede ayaklarımızı ele geçiriyor ve etkisini tüm yıla yansıtıyor.

Sizin tercihiniz hangisinden yana? Seçiminiz ne olursa olsun bütün bir yıl hep iyiliklere, güzelliklere adım atın! Külkedisi gibi sadece bir gece değil, Sindirella gibi her zaman ışıldayın! Şimdi gidin ve gece yarısı balkabağına dönüşmemek için bu geceki planınıza en uygun ayakkabıyı seçin! Mutlu seneler…



Love & Style & LIfe

Moda dünyasının başarılı bloggerlarından biri o. Sadece blogger değil. Fotoğrafçı, illüstratör ve moda yazarı. Dünyaca ünlü moda dergileriyle yarışacak dolulukta bir içeriğe ve yine o kalitede fotoğraflara ait gerçekten ilham veren bir web sitesine sahip. “Pardon My French” isimli youtube kanalı da birçok farklı konuda eğlenceli bir öğretmen adeta.

Her şeyi çok hızlı tükettiğimiz bu dünyada, yaratıcı olmak, sadece görsele değil bilgiye de hitap etmek, üretmek ve bunu tutarlı olarak devam ettirmek zor. Bunu başarmış ve sektöre adını yazmış insanları bilmek, takip etmek bu başarıya en büyük destek. GaranceDore bu isimlerden biri. Bu zamana kadar keşfetmediyseniz şimdi tam sırası. Çünkü tam da yeni yıla girerken bize aşk, stil ve hayatla ilgili birbirinden eğlenceli tüyolar veren bir kitap çıkardı.

Maskülen, yalın ve cool bir stile sahip bu tatlı fransızı radarınıza alın, kitabını da kütüphanenize ekleyin! Hatta hala yılbaşı hediyesi almadığınız bir sevdiğiniz varsa, acele edin! D&R’larda bulabilirsiniz.

Müzede bir gece

Seyahate çıkmak, hele de farklı bir ülkeye gitmek; farklı bir kültüre tanık olmak paha biçilemez bir keyif. Peki ya müze gezmek?

3 - 4 günlük bir seyahat de olsa müze gezmeden yapamayanlardansanız bu önerileri not edin!

Moda, birçok farklı sanat dalından beslenen ve aslında ayrı bir sanat dalı olarak algılanan bir dinamik. Ve işte tam da bu yüzden dünyanın birçok farklı yerinde bugünlere, bizlere ilham olacak müzeler ve moda sergileri yer alıyor. Kim bilir, belki 2016 seyahat planınızı bu sergilere göre yaparsınız?







3 Nisan’a kadar Floransa’ya yolunuz düşerse ‘Museo Salvatore Ferragamo’da ‘A Palace and The City’ sergisini mutlaka gezin. Floransa’ya gitmişken Gucci Museo’yu ziyaret etmeden olmaz! Rotayı Fransa’ya çeviriyor ve Paris’e gidiyoruz. Birçok tasarımcıya da ilham olan, yol gösteren bir duayen o.

Peki ya onun ilham kaynakları? İşte bu yıl 6 Mart’a kadar Christian Dior Museum and Garden’da tam da bunu inceleyen bir sergi var, kaçmaz! Sergi, müze deyip Londra’dan bahsetmemek olmaz.

National Portrait Gallery, 11 Şubat - 26 Mayıs arasında bir Vogue dergisi tarihçesi sunuyor.

V & A Museum ise işin derinine iniyor! 16 Nisan - 12 Mart arasında iç giyimin tarihi gelişimine, arşive giren tasarımlara ışık tutuyor. Çantanın, cüzdanın da müzesi mi olurmuş demeyin? Amsterdam’a gidip Tassenmuseum’a uğramadan dönmeyin! 16’ncı yüzyıldan kalma birbirinden özel parçalar sizi bekliyor. Haydi yola!