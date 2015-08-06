EN SPOR ‘EVET’

Bir ömür boyu mutluluğa “Evet” diyeceğimiz, özellikle de biz kadınlar için çok önemli olan o gün, her şeyin kusursuz olmasını isteriz ve üzerine kurulmuş onlarca hayalimiz vardır. Hangi gelinliği seçmeli, nerede evlenmeli, saç - makyaj, duvak, çiçek, ayakkabılar…

Sonbaharda evlenmeyi planlayıp hazırlıklara başlayanlar; hayalinizde Avrupa’da bir kilise düğünü varsa, hem romantik dokularıyla büyüleyici hem de düğün kafilesiyle birlikte hareket etmenin kolay olacağı şehir Milano’yu tercih edebilirsiniz. Şehrin küçük ve ulaşımın rahat olması, organize olabilmek için büyük avantaj!

Kesinlikle romantik esintileri olan fakat rahat bir gelinlik burası için biçilmiş kaftan. Gelin aracının bir Vespa olması muhtemel! Dolayısıyla uçuş uçuş fakat çok uzun olmayan bir gelinliğin altına, sezonun trendi spor ayakkabılardan giyip mutluluğa ‘rahat’ bir adım atabilirsiniz!

Doğal, hatta özensiz görünen bir saç en doğru tercih olacaktır. Yine doğal bir makyaj, rengarenk bir gelin çiçeği, üzerinize alacağınız deri ya da jean ceket ve arkasına atlayacağınız renkli Vespa ile uyumu yakalayın ve şehrin en cool gelini olmaya hazır olun…

En şık salkım: Toskana’da düğün

İtalya’da düğünden bahsedince Toskana’yı atlamak olmaz. Toskana Vadisi’ndeki üzüm bağlarında son derece romantik bir düğünle dünyaevine girmek! Kulağa çok hoş geliyor değil mi?

Mekan o kadar güzel ve özel ki; yapacağınız doğru seçimler ve küçük dokunuşlarla bu atmosferde ışıldayan büyüleyici bir prensese dönüşebilirsiniz. Düğünün gerçekleştiği alanlar toprak ve çimden oluştuğu için dolgu topuk ayakkabı tercih etmenizde fayda var. Mekanın dokusuna uymak için mutlaka dantelin ön planda olduğu bir gelinlik tercih etmelisiniz. Gelinliğiniz kesinlikle yerlere kadar uzun ve uçuşan bir silüete sahip olmalı. Çünkü bu eşsiz doğada sevdiklerinizle saatlerce dans etmek için rahat olmalısınız. Dağınık toplanmış saçlarınızı süsleyecek küçük çiçek detaylarıyla doğaya ayak uydurabilirsiniz. Nikahın ardından bir arkadaşınızı sevindirmek üzere fırlatacağınız gelin çiçeğiniz de saçınızdaki detaylarla bütünlük taşımalı. Doğal tonların eşlik etmesi gereken makyajınızın en önemli detayı ne mi olmalı? Gülümsemeniz ve kahkahanız…

Düğünün en önemli konusu: Gelin makyajı