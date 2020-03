akvimler eylülü gösterdi ve moda dünyası için vitrinlerde ve podyumlarda yeni sezon çanları çalmaya başladı. Bir önceki sezon izlediğimiz defilelerin koleksiyonları vitrinlerde yer alırken, öte yandan bir sonraki yaz sezonunun tasarımlarının sunulacağı moda haftası maratonu başlıyor. İlk durak New York Moda Haftası. Bu yıl New York Moda Haftası kapsamında İstanbul’un ve bazı Türk tasarımcıların da adını duyacağız. 12 Eylül’de saat 21.00’da, resmi defile mekanlarından The Gallery - Skylight Clarkson Square 558 Washington Street’te Türk tasarımcıların karma defilesi gerçekleşecek. New York merkezli TORIUS LLC, Nilufer Satorius ve İstanbul merkezli Rack tarafından hayata geçirilen proje kapsamında koleksiyon sergileyecek olan markalar; House of Ogan, L’atelier Caché, 113 Studio, Erol Albayrak ve Nilufer Satorius… ‘Fashion Istanbul’ adıyla takvimde yer alacak proje, hem ülkemizin hem de tasarımcılarımızın dünya sahnesinde tanınması için büyük fırsat. Dünya standartlarında olmayı, globalleşmeyi gerektiren moda sektöründe bu tarz haber ve etkinliklerde Türk adını daha çok duymak ümidiyle…

Yetenek avcıları

New York Moda Haftası’ndan bir haber daha... Yedi sezondur gerçekleştirilen ‘Genç Tasarımcıları Destekleme Projesi’ bu yıl da Naomi Campbell mentorluğunda hayat buluyor. Jürideyse çok kıymetli isimler var: Ünlü makyaj artisti Pat McGrath, stil danışmanı Mel Ottenberg… VFiles projesi kapsamında seçilen yılın en yetenekli genç tasarımcısına sektörün önemli isimlerinden mentorluk alma ve hatta New York Moda Haftası kapsamında defile sunma fırsatı sunuluyor. Sektöre yeni yetenekler kazandırmak konusunda lokomotif görevi gören proje, bakalım bu sezon hangi isimleri hayatımıza sokacak...

H&M STUDIO MEVSİMİ

H&M, demokratik alışverişin en önemli temsilcilerinden. Hem ulaşılabilir hem de giyilebilir tasarımlarıyla hızlı tüketim dünyasında en yakın arkadaşımız adeta. Bu hıza ayak uydururken ve ulaşılabilirliği başrole koyarken, iş birlikleri, özel koleksiyonları, defileleriyle de çıtasını her sezon yükseltiyor. İşte şimdi mevsim H&M Studio mevsimi! Paris Moda Haftası’nda özel bir defileyle sergilenen H&M Studio AW16 Koleksiyonu’nun raflarda yerini almasına çok az kaldı. 8 Eylül’de dünya genelinde 200 mağazada sergilenecek koleksiyon İstanbul’da İstinye Park, Zorlu; Ankara CEPA ve İzmir Mavi Bahçe mağazalarında satışa sunulacak. Her sezon özel koleksiyon ve iş birliklerini duyurmayı görev edinen bir H&M sever olarak 8 Eylül’e randevu vermemenizi öneriyorum. Zira maskülen, folklorik, oversize detayların ağırlıkta olduğu, kumaş kalitesiyle takdiri hak eden bu koleksiyondan mutlaka birkaç parça gardırobunuza eklemeniz gerek! Benim favori parçalarım ise kadife uzun elbise, oversize ceketler, yüksek bel pantolonlar… Mutlaka göz atın!

AUDREY GİBİ HİSSET



Havalar serinlemeye başlayınca en çok kullandığımız aksesuarların başında geliyor şal ve fularlar. Yazın pareo ve bandana görevini gören parçalar, şimdi boynunuzu saran bir fular, omzunuza attığınız bir şal olarak yeniden hayat buluyor. İşte tam da her mevsim bu ihtiyaçlara cevap veren, ipeksi kumaşları ve Anka kuşundan esinlenen masalsı desenleriyle sonbaharda kendinizi Audrey Hepburn’un Regina Lambert karakteri gibi hissettirmeyi vaat eden bir marka: Iodes. Radarınıza alın!

Haftanın moda filmi: ‘Öldüren Şüphe’, 1963