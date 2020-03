SEKTÖRÜMÜZÜN ‘İNCİ’Sİ: GAMZE SARAÇOĞLU

Geçen hafta BeStyle Magazine’in düzenlediği bir etkinlik için İzmir’deydim. İzmir Mavi Şehir’de açılan İnci mağazasında, markanın kreatif direktörü Gamze Saraçoğlu’yla bir sohbet gerçekleştirdik. Sektörün gelişmesi için çok önemli olan ‘kreatif direktör X marka’ birlikteliklerinin en başarılı örneklerinden biri ‘Saraçoğlu X İnci’ iş birliği…

Dünyada markaların önüne geçen, transferleriyle ortalığı sallayan kreatif direktörlük ülkemizde çok yaygın değil. Bunun neredeyse tek örneği İnci ile Gamze Saraçoğlu’nun iş birliği. Çok başarılı bulduğum bu sürecin nasıl geliştiğini sordum sevgili Gamze’ye. Başlangıç takdire şayan!



Sponsor ihtiyacı

Moda haftalarında tasarımcılar için en önemli ihtiyaç, ayakkabı sponsorluğu. Çünkü bir defile ve koleksiyonun başarısı, aksesuarların da bütünlüğüyle oluyor. Defile eleştirilerinde ayakkabılar hep en çok dikkat edilen detaylardan. Gamze de uzunca zaman bu eleştirilere maruz kaldığından bahsetti. “Koleksiyon harika ama ayakkabılar pek olmamış.” Bu cümleyi sıkça duymuş tasarımcı, ta ki İnci ile yolları kesişene dek…

İnci, moda haftalarında tasarımcıları destekleyen ve ‘yere daha sağlam basmalarını’ sağlayan ülkemizin önemli markalarından. Saraçoğlu’nun markayla buluşması da böyle oluyor. Ardından markaya özel kapsül koleksiyonlar hazırlamaya başlıyor. Ve birkaç sezonun ardından markanın kreatif direktörlüğüne getiriliyor. Birlikteliğin temeli bir sürece dayandığından ve sağlam olduğundan başarı da kaçınılmaz oluyor.

Sektördekilere ilham olması dileğiyle…

Karl’ın gözünden

Modanın dahi çocuğu o. Ne yapsa olay, ne yapsa başarılı! Yarattığı her şey trend... Trendlere, tüketime katkısı tartışılmaz ama o sanattan ve üretmekten vazgeçmiyor. Tasarımcılığı, kreatif direktörlüğü bir yana fotoğrafçılığıyla da zirvede Karl Lagerfeld. İşte bu kimliğiyle ortaya koyduğu eserler yakın zamanda bizlerle buluşacak.

Pitti Uomo fuarı kapsamında, onun objektifinden yansıyan eserler sergileniyor olacak. ‘Karl Lagerfeld: Visions of Fashion’ adıyla, Floransa Palazzo Pitti’de 15 Haziran’da açılacak.

Floransa’ya yolu düşenler, bu etkinlik kaçmaz!

Sürdürülebilir modanın lideri: H&M

Geçen hafta, Dünya Günü’nü kutladık! Hem doğanın hem de insanlığın zarar gördüğü bu günlerde evimize, arabamızın temizliğine, parlaklığına nasıl önem veriyorsak, doğaya, çevremize de on kat önem vermeli, elimizden geleni yapmalıyız.

Tabii ki ilk sırada geri dönüşüm geliyor. Peki moda bu dönüşümün neresinde? Son dönemde gerçek kürk karşıtı açıklamaları duyurmuştuk. Sevindiren bu haberlere yenilerinin eklenmesini umarken H&M Conscious Koleksiyonu’ndan bahsetmemek olmaz!

‘Sürdürülebilir Moda’ sloganıyla H&M, bu alanda yeni projeler yürütmeye devam ediyor. Marka, İsveç Başkonsolosluğu ile

Üçüncü İstanbul Tasarım Bienali kapsamında genç tasarımcılar için atölye düzenledi.

Çıkış noktası olan sürdürülebilir moda algısını her sezon genişleten, iş birlikleriyle sadece tüketime yönelik değil; tasarımı,

doğayı ve sürdürülebilir modayı da destekleyen H&M, her zaman olduğu gibi şimdi de alkışı hak ediyor!