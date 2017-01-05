Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret’ın merakla beklenen görkemli şovu bu yıl da oldukça renkliydi. Birbirinden büyüleyici tasarımlar, müthiş sahne şovları, müzikler ve tabii ki birbirinden güzel meleklerle... Marka olmanın sadece iyi tasarımlar üretmekle ilgili olmadığını, görselliğin ve şovun ne kadar önemli olduğunu her geçen yıl bir kez daha ispat eden marka, model seçimlerinde de tercihini yeni nesil sosyal medya fenomeni modellerden yana yapıyor.

Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri Bella Hadid. 9 milyon takipçisi, estetik harikası güzelliği, soğuk ve cool duruşuyla kardeşi Gigi’ye göre çok daha karakteristik. VS’ın bu yılki şovunda sahne alan eski sevgilisi The Weeknd ile sahnedeki anları, şovun kendisi kadar konuşuldu. Medyatik gelişmeleri dışında son dönem projeleriyle de yükselişe geçti Bella. Zira, Milano Moda Haftası kapsamında izleyip, sizinle de paylaştığım Fendi’nin İlkbahar/Yaz 2017 Koleksiyonu için Karl Lagerfeld’in fotoğrafladığı kampanyayla karşımızda.

İlk kez Karl’ın objektifine poz veren Bella, 2017’ye bomba gibi bir giriş yaptı. Yeni yılda daha da yükseliş göstereceğinin bir sinyali daha: Kardeşi gibi o da tasarımcı koltuğuna oturuyor. Rihanna’nın da sahnede çokça tercih ettiği, asi aksesuarları ve rock-chic stiliyle bilinen Chrome Hearts markasıyla iş birliğine gidiyor.



Bu birlikteliğin çok uyumlu olacağına inanıyor ve ortaya çıkacak tasarımları merakla bekliyorum.

En stil sahibi seyahat

Seyahat deyince aklınıza gelen, hem rahat etmenizi hem de şık görünmenizi sağlayan aksesuarlar onun uzmanlık alanı: Fransız tasarımcı Barbara Rihl’den bahsediyorum. Parsons of School of Design’da eğitim alan, LVMH bünyesinde Karl Lagerfeld, Jil Sander ve Kenzo mentorluğunda kendini geliştiren ve 2000 yılında kendi markasını kuran Rihl, seyahati stille birleştiren aksesuarlar üretiyor.

Emma Watson, Cambridge düşesi Catherine, Mick Jagger ve Lenny Kravitz gibi isimler tarafından tercih edilen tasarımlarını, İstanbul dokunuşuyla hayatımıza sokuyor.



Rihl, Raffles İstanbul Zorlu Center için Galata Kulesi, Boğaz Köprüsü, Bağdat Caddesi, Sultanahmet Meydanı gibi mekanların yanı sıra tramvay, çay, simit ve taksi gibi İstanbul simgelerinden esinlenerek; çantalar, pasaport kılıfları, valiz etiketleri ve keselerden oluşan 16 farklı tasarım hazırladı. Bunlara Raffles Istanbul’dan ve Wepublic Akmerkez’den ulaşabilirsiniz.

Haftanın Alışveriş Tüyosu:



Citys AVM içerisinde yer alan Demsa gruba ait ‘Demstock’. İthal birçok marka

ve ürün yüzde 70 indirimde...