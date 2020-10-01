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01.10.2020 - 14:33 |

'Aşık olduğumda şeffaf ve içtenim'

'Vatanım Sensin' dizisindeki performansıyla büyük başarı sağlayan Miray Daner, MAG Ekim sayısı için objektif karşısına geçti.

'Aşık olduğumda şeffaf ve içtenim'
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Oyuncu olmasaydım psikolog ya da sosyolog olurdum” diye belirten Miray Daner, dijital platformların dizi ve film sektörü üzerinde etkisini de değerlendirdi.

Güzel oyuncu konuyla ilgili, “Çeşitlilik sağladı. Daha cesur senaryolar ve özgür oyunculuklar dijital platformlar ile hayatımızdaki yerini aldı. Olması da gerekliydi. Çünkü sanat da sanatçı da tam bağımsız olduğu zaman çağ atlar” dedi.

Aşık olduğunda şeffaf ve içten olduğunu belirten Miray Daner aşk hakkında, “Sadece iki insan arasında değil, ruhunuza dokunan her şeye aşk duyabilirsiniz. Bence aşk, doruklarda olan bir sevgi çeşididir” diye konuştu.

Aşık olduğumda şeffaf ve içtenim

Magazin Haberleri Bülteni (1 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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