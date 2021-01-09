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09.01.2021 - 09:47 |

Aşk acısı eve kapattı! Hakan Altun kendini notalara vurdu

Yıllardır yalnız olan ve evlenip çoluk çocuğa karışmanın hayalini kuran şarkıcı Hakan Altun, Gonca Vuslateri ayrılığı sonrası bekarlık günlerine çabuk döndü.

Aşk acısı eve kapattı! Hakan Altun kendini notalara vurdu
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Sahnelerin müzmin bekarı Hakan Altun (48) adının Ajda Pekkan ile anılmasından bir ay sonra, geçtiğimiz kasım ayında 34 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkisini de sosyal medya hesabından "Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın. Vuslatı beklerken" sözleri ile cümle aleme ilan etmişti. Sevgililerin 30 Aralık'ta nikah masasına oturacağı iddia edildi. Ne var ki, 4 Ocak'ta ayrılık haberleri geldi.

Aşk acısı eve kapattı Hakan Altun kendini notalara vurdu

AİLEDEN ONAY YOK
Posta'da yer alan habere göre; Gonca Vuslateri ile ilişkisi başlayınca yakınlarına yıllardır aradığı mutluluğu bulduğunu söyleyen ama ailesinden onay alamadığı konuşulan Hakan Altun, bu ani ayrılıkla adeta yıkıldı, Bodrum'daki evine kapandı. Birkaç sıkı dostu hariç kimsenin telefonunu açmıyor, dışarıya adım atmıyor. Söylenenlere göre aşk acısını notalara döküyor.

Gonca Vuslateri, ayrılık günü Instagram'da "İnsanın umudunu kaybettiren şeyler; yalanlar, aldatanlar, sahtelikler" yazmıştı.

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    9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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