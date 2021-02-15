Aşk dolu paylaşımlar!

Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu. Kimi eşi, kimi sevgilisi, kimi ise çocuklarıyla fotoğrafını yayınladı. Şükran Ovalı, Caner Erkin’le karesine, “Kocaman bir iyi kisin hayatımda... Her koşulda, her şartta, beraber gülmekten vazgeçmedik. Hep aşkla huzurla” notunu düştü. Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer’le Kemer Country Hotel’deydi. Gitarıyla karlar içinde şarkılar söyleyen müzisyen, “Sevgililer Günü’nüz kutlu olsun” notunu düştü. ‘Yalnız’ yazılı bir tabelanın önünde poz veren Hakan Altun ise, “Çare yok ölmüşe, olmuşa, ayrılık çıkmış aşk fallarında... 2021’de bende durum yine budur. Tüm sevdalıların gününü canı gönülden kutluyorum ve sevdalısı olmayanlara umutlarını asla kaybetmemelerini diliyorum” yazdı.