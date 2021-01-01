Aşk dört ay sürdü

Çağrı Atakan, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Oyuncu, yaklaşık dört aydır birlikte olduğu Eda Taşpınar’la yollarını ayırdığını söyledi. İki hafta önce ilişkilerinin bittiğini belirten Atakan, “Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak, ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu, dostça ve arkadaşça bitti. Hayırlısı olsun” dedi.

YAKINDA ekrana gelecek ‘Survivor’ yarışmasıyla hayatında yeni bir heyecanın başlayacağını ifade eden oyuncu, “Ünlüler takımında yarışacağım. Ekip arkadaşlarımla tanıştım, hepsi çok iyi insanlar. Kendimi açlığa alıştırmaya çalışıyorum. Sporla aram zaten iyi idmanlıyım. Moral, motivasyon olarak kendimi hazırlıyorum” açıklamasını yaptı.