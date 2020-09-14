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14.09.2020 - 07:00 |

'Aşk İçin' buluştular

Fahir Atakoğlu’nun ‘For Love’ (Aşk İçin) albümü müzikseverlerle buluştu. Eserde, sekiz ayrı ülkeden 42 müzisyen yer aldı

'Aşk İçin' buluştular
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Fahir Atakoğlu’nun yeni albümü ‘For Love’ (Aşk İçin), Republic Music etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı. 13 parçadan oluşan eser için dünyanın dört bir yanından müzisyenler bir araya geldi. İspanya’dan Buika, İtalya’dan Letizia Gambi, Brezilya’dan Luciana Souza gibi dünyaca ünlü yıldızların vokal olarak eşlik ettiği albümde, sekiz ayrı ülkeden 42 müzisyen yer aldı.
Albümün çıkış şarkısı ‘Por Amor’u (For Love) Buika seslendirdi. Sanatçı, Sertab Erener’in ‘Lal’ şarkısını çok beğenip, İspanyolca yazdığı sözlerle eseri yorumladı. Atakoğlu, albümün kapağında ise eşi Tülin Atakoğlu’nun yaptığı bir yağlı boya çalışmasına yer verdi. Müzisyen, bu özel projeyi, “Farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getirmek istedim” sözleriyle anlattı.

Aşk İçin buluştular

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