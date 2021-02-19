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19.02.2021 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

‘Aşk yok’

Seçkin Piriler, önceki gün Kuruçeşme sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.

‘Aşk yok’
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Seçkin Piriler, önceki gün Kuruçeşme sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Pandemi başından beri evden çıkmadığını söyleyen model, “Biraz hava almak istedim. Uzun zamandır çıkmıyordum” diye konuştu. Piriler, “Hayatınızda aşk var mı?” sorusunu ise, “Yok, direkt yok, çok net cevap veriyorum. Ayrıca yalnız değilim, iki tane oğlum var” şeklinde yanıtlayarak, güldü. 

Magazin Haberleri Bülteni (18 Şutat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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