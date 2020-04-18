18.04.2020 - 07:00 |
Aşka dair...
Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun, Kutsi ile Hüsnü Şenlendirici, Demirören Medya ve Poll Production iş birliğiyle düzenlenen ‘Evde Kal’ serisinin konuğu olacak.
Dörtlü, bu akşam saat 21.30’da ’Aşka Dair Şarkılar’ konseptli konseri Poll Production’ın YouTube kanalında yayınlanmadan önce hayranlarının sorularını yanıtlayacak.
Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.