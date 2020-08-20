20.08.2020 - 07:00 | | EDA ÜNSÜN
‘Aşkı yazmak kolay değil’
Sertab Erener, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu.
Sertab Erener, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Kerkisolfej organizasyonuyla sahne alan sanatçı, ‘Hepsi Aşktan’ eserinin ardından, “Aşkın olmadığı yerde hiçbir şey yeşermiyor. Aşkı bir kere daha, farklı tarafından anlatarak, kalbimizi etkileyecek sözler yazmak çok kolay değil” dedi.
Bergüzar Korel gözyaşları içinde yardım istediOyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların ilaçlarını daha kolay bulabilmeleri adına yetkili kişilere çağrıda bulundu. Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamadı.