‘Aşkı yazmak kolay değil’

Sertab Erener, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Kerkisolfej organizasyonuyla sahne alan sanatçı, ‘Hepsi Aşktan’ eserinin ardından, “Aşkın olmadığı yerde hiçbir şey yeşermiyor. Aşkı bir kere daha, farklı tarafından anlatarak, kalbimizi etkileyecek sözler yazmak çok kolay değil” dedi.



