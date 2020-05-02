Aşkta mantık arıyor

Aslı Enver, Instagram’dan hayranlarının sorularını yanıtladı. Murat Boz’la evliliğin eşiğinden döndükten sonra, tanışma aşamasındayken Kerem Tunçeri’yle de yollarını ayıran oyuncu, “Kalp mi, mantık mı?” sorusuna, “30 yaşından sonra mantık... Deneyelim en azından” cevabını verdi. Sürekli saçını kısa kestirmeyi düşündüğünü belirten Enver, bunaldığında ise müzik ve yürüyüş yaptığını söyledi.



Enver, “Disleksi (öğrenme bozukluğu)” sizi ne şekilde zorluyor?” sorusuna, “Çocukken bununla ilgili sorun yaşıyordum ve utanıyordum. Bir kusur olmadığını anladım. Zaman içinde kendinize uygun taktilerle çözebiliyorsunuz. Senaryoların altını çizerek ve ezberleyerek okuyorum” yanıtını verdi. Yüzünde estetik olmadığını dile getiren oyuncu, “Zaten gözünüzün önünde büyüdüm” açıklamasını yaptı.