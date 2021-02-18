‘Asla pes etmem’

Çalışma dünyasının renkli isimlerinden Serhan Süzer, sosyal sorumluluk alanındaki başarıları kadar kariyer hayatında da başarıdan başarıya koşuyor. İş insanı, beş yıllık mücadelenin sonunda Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki rüzgar enerji santralinin tam kapasiteyle çalışması için protokol yapıldı. Süzer, projede kendisini destekleyen ailesine ve çalışma arkadaşlarına sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı. İş insanı, hislerini ve çalışma ortamının soğukluğunu temsilen de İzlanda’da çekilen fotoğrafını paylaştı.