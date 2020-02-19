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HaberlerMagazin Haberleri Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu flört mü ediyor?
19.02.2020 - 08:52 |

Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu flört mü ediyor?

Uzun bir süredir yalnız olan Aslı Enver'in oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile flört ettiği iddia edildi. Ancak söylenene göre; görüşmeler olumlu sonuçlanmadı ve çiftin flörtü sadece 2 akşam yemeği kadar sürdü.

Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu flört mü ediyor?

Oyuncu Aslı Enver, 3 yıl aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz’dan 5 ay önce ayrılmıştı. Posta'nın haberine göre; güzel oyuncu yakın zamanda ‘Sefir’in Kızı’ dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu ile bir süre önce görüşmeye başladı.

İki kez birlikte yemeğe çıkan çift, anlaşamayacaklarını anlayınca görüşmeyi sessiz sedasız kesti.

    Magazin Haberleri Bülteni 19 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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    Cadde Yazarları

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