19.02.2020 - 08:52 |
Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu flört mü ediyor?
Uzun bir süredir yalnız olan Aslı Enver'in oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile flört ettiği iddia edildi. Ancak söylenene göre; görüşmeler olumlu sonuçlanmadı ve çiftin flörtü sadece 2 akşam yemeği kadar sürdü.
Oyuncu Aslı Enver, 3 yıl aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz’dan 5 ay önce ayrılmıştı. Posta'nın haberine göre; güzel oyuncu yakın zamanda ‘Sefir’in Kızı’ dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu ile bir süre önce görüşmeye başladı.
İki kez birlikte yemeğe çıkan çift, anlaşamayacaklarını anlayınca görüşmeyi sessiz sedasız kesti.