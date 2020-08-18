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18.08.2020 - 11:36 |

Aslı Enver'den sosyal mesafe mesajı

Oyuncu Aslı Enver, alışveriş için gittiği bir mağazada üzerinde sosyal mesafe yazan bir yastık görünce fotoğraf çekindi. Enver, bu kareyi takipçileriyle paylaştı.

Aslı Enver'den sosyal mesafe mesajı
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 Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Aslı Enver, son pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Enver, alışveriş için gittiği bir mağazada üzerinden sosyal mesafe yazan yastığı görünce dayanamadı ve yastıkla poz verdi.

Fotoğrafın üzerine ‘Hıhı’ notunu da düşen oyuncu, corona virüse dikkat çekti.

Aslı Enverden sosyal mesafe mesajı

Bir süredir İstanbul'dan uzak olan Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde de makyajsız pozunu yayınlanmıştı. Güzel oyuncunun, bu kareleri binlerce beğeni ve yorum almıştı.

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