Aslı Enver'den sosyal mesafe mesajı

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Aslı Enver, son pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Enver, alışveriş için gittiği bir mağazada üzerinden sosyal mesafe yazan yastığı görünce dayanamadı ve yastıkla poz verdi.

Fotoğrafın üzerine ‘Hıhı’ notunu da düşen oyuncu, corona virüse dikkat çekti.

Bir süredir İstanbul'dan uzak olan Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde de makyajsız pozunu yayınlanmıştı. Güzel oyuncunun, bu kareleri binlerce beğeni ve yorum almıştı.