Aslı Enver’in pişmanlığı

Aslı Enver, ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Arkadaş çevresine mesaj atıp, daha sonra pişman olduğunu söyleyen oyuncu, “Fazla neşeli olunca kendimi tutamıyorum. Bazen parmaklarımı kırmak istiyorum. Bu yüzden sosyal medyayla mesafeli durmaya çalışıyorum. Her şeyi herkese anlatıyorum” dedi.

Geçtiğimiz gün ailesini ziyaret eden Aslı Enver, yaptığı son paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. Eski albümleri kurcalayan Enver, bebeklik ve çocukluk kareleriyle yıllar öncesini andı.

36 yaşındaki oyuncunun paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.