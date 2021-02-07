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07.02.2021 - 11:46 |

Aslı Tandoğan, 'Menajerimi Ara' dizisine konuk oluyor

Star TV'de yayınlanan 'Menajerimi Ara' dizisine her hafta ünlü bir oyuncu konuk olmaya devam ediyor. Bu akşam 24. bölümüyle yayınlanacak 'Menajerimi Ara'da Aslı Tandoğan izleyici karşısına çıkacak.

Aslı Tandoğan, 'Menajerimi Ara' dizisine konuk oluyor
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Başrollerinde; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin yer aldığı 'Menajerimi Ara', 7 Şubat Pazar akşamı 24. bölümüyle ekranlara gelecek.

Her hafta birbirinden farklı ünlü isimlerin kendi kimlikleriyle rol aldığı dizinin yeni bölümüne Aslı Tandoğan, konuk olacak. 

Uzun süredir ekranda olmayan güzel oyuncu, sadece tek bölüm olarak yapımda yerini alacak.

Emel Sayın koronavirüs aşısı oldu!Ünlü sanatçı Emel Sayın, Covid-19 aşısı yaptırdı. 75 yaşındaki ünlü sanatçı, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla aşı yaptırdığını duyurdu. Sayın, elindeki maskeyi göstererek “Aşımı yaptırdım ama tedbiri elden bırakmayacağız tabii” dedi.
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Cadde Yazarları

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