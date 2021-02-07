Aslı Tandoğan, 'Menajerimi Ara' dizisine konuk oluyor

Başrollerinde; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin yer aldığı 'Menajerimi Ara', 7 Şubat Pazar akşamı 24. bölümüyle ekranlara gelecek.

Her hafta birbirinden farklı ünlü isimlerin kendi kimlikleriyle rol aldığı dizinin yeni bölümüne Aslı Tandoğan, konuk olacak.

Uzun süredir ekranda olmayan güzel oyuncu, sadece tek bölüm olarak yapımda yerini alacak.