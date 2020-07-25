25.07.2020 - 07:00 |
Aslı Turanlı 27 oldu
Kanal D’de ‘Magazin D’ programını sunan Aslı Turanlı, 27’nci yaşını Emirgan’daki La Boom’da kutladı.
Ailesiyle, arkadaşlarının katıldığı partide sunucu, üzerinde klaket ve kameranın yanı sıra hayatının önemli anlarından oluşan fotoğrafların yer aldığı üç boyutlu pastayı üfledi.
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.