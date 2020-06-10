Aslı Turanlı'nın Yunan sevgilisiyle ilişkisini pandemi mi bitirdi?

Yunan hükümeti, 15 Haziran’dan itibaren sadece corona virüs salgınından az etkilenen 29 ülkeden gelen turistlere kapılarını açacağını açıklamıştı. Yunanistan’ın Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülkeye kapılarını kapatması büyük tepki çekti.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Aslı Turanlı da bu karara tepki gösterdi. Ilias Valeron’la pandeminin başından beri görüşemeyen güzel sunucu, tepkisini sevgilisine “diplomatik” yoldan gösterdi ve ayrılık kararını açıkladı.