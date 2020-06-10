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HaberlerMagazin Haberleri Aslı Turanlı'nın Yunan sevgilisiyle ilişkisini pandemi mi bitirdi?
10.06.2020 - 12:54 |

Aslı Turanlı'nın Yunan sevgilisiyle ilişkisini pandemi mi bitirdi?

Kanal D’de ekrana gelen ‘Son Moda’ programıyla izleyici karşısına çıkan Aslı Turanlı, 1 yıldır birlikte olduğu Yunan DJ Ilias Valeron ile ayrıldı.

Aslı Turanlı'nın Yunan sevgilisiyle ilişkisini pandemi mi bitirdi?
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Yunan hükümeti, 15 Haziran’dan itibaren sadece corona virüs salgınından az etkilenen 29 ülkeden gelen turistlere kapılarını açacağını açıklamıştı. Yunanistan’ın Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülkeye kapılarını kapatması büyük tepki çekti.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Aslı Turanlı da bu karara tepki gösterdi. Ilias Valeron’la pandeminin başından beri görüşemeyen güzel sunucu, tepkisini sevgilisine “diplomatik” yoldan gösterdi ve ayrılık kararını açıkladı.

Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiSon dakika haberine göre DJ’lik yapan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Çalışır'ın ölüm haberini yakın arkadaşı Samet Liçina verdi. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.
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Cadde Yazarları

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