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19.12.2020 - 12:03 |

Aslıhan Güner 33 oldu: Bir yaşıma daha girdim

Oyuncu Aslıhan Güner, 33 yaşına bastı. Güner, doğum günü kutlamasından bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Aslıhan Güner 33 oldu: Bir yaşıma daha girdim
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Aslıhan Güner, dün 33 yaşına bastı. Güzel oyuncu, doğum günü kutlamasından kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Güner, paylaşımına, "Ta taam... Sanki 33 değil, üç yaş doğum günümü kutluyor gibiyim... Ve her şey için teşekkür ediyorum. Olana bir, olmayana bin şükürle... Bir yaşıma daha girdim" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun fotoğrafları, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Aslıhan Güner 33 oldu: Bir yaşıma daha girdim

Magazin Haberleri Bülteni (19 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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