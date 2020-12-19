Aslıhan Güner 33 oldu: Bir yaşıma daha girdim

Aslıhan Güner, dün 33 yaşına bastı. Güzel oyuncu, doğum günü kutlamasından kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Güner, paylaşımına, "Ta taam... Sanki 33 değil, üç yaş doğum günümü kutluyor gibiyim... Ve her şey için teşekkür ediyorum. Olana bir, olmayana bin şükürle... Bir yaşıma daha girdim" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun fotoğrafları, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.