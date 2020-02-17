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17.02.2020 - 09:14 |

Aslıhan Gürbüz 37 yaşına bastı

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, dün 37 yaşına girdi. Arkadaşlarıyla Hindistan'a tatile giden güzel oyuncu, paylaştığı kareye "Ruhumdaki o küçük kız seni çok ama çok seviyorum" diye yazdı.

Aslıhan Gürbüz 37 yaşına bastı

Son olarak ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinde ‘Merve’ karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz ekranlara ara vermişti. Bu kararının ardından İstanbul'u terk edip sessiz, sakin bir sahil kasabasına yerleşmesiyle gündeme gelen Aslıhan Gürbüz, yeni yaşını sosyal medya hesabından duyurdu.

37 yaşına giren Gürbüz, arkadaşlarıyla gittiği Hindistan tatilinden bu kareyi paylaşıp "Ruhumdaki o küçük kız seni çok ama çok seviyorum" notunu düştü.

Aslıhan Gürbüz 37 yaşına bastı

Magazin Haberleri Bülteni 17 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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