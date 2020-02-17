Aslıhan Gürbüz 37 yaşına bastı

Son olarak ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinde ‘Merve’ karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz ekranlara ara vermişti. Bu kararının ardından İstanbul'u terk edip sessiz, sakin bir sahil kasabasına yerleşmesiyle gündeme gelen Aslıhan Gürbüz, yeni yaşını sosyal medya hesabından duyurdu.

37 yaşına giren Gürbüz, arkadaşlarıyla gittiği Hindistan tatilinden bu kareyi paylaşıp "Ruhumdaki o küçük kız seni çok ama çok seviyorum" notunu düştü.