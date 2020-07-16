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16.07.2020 - 07:00 |

Aslıhan Karalar arkadaşının omzuna çıktı

Çeşme tatiline devam eden Aslıhan Karalar, önceki gün Dalyan The Beach Of Momo da objektiflere yansıdı.

Aslıhan Karalar arkadaşının omzuna çıktı
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'Kuruluş Osman' dizisinin Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar, Çeşme plajlarında fit vücuduyla dikkatleri üzerinde topluyor. Kız kıza denize giren Karalar, deniz içinde arkadaşının omzuna çıkarak fotoğraf çekti. Karalar ve arkadaşları daha sonra yemek yiyerek vakit geçirdiler.

Aslıhan Karalar, 2017 yılında 20 yaşındayken 'Best Model of the World' güzellik yarışmasında birinci olmuştu.

Aslıhan Karalar arkadaşının omzuna çıktı

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