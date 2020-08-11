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11.08.2020 - 16:14 | | MESUT YILMAZ

AslÄ±han Karalar göz kamaÅŸtÄ±rdÄ±

Oyuncu AslÄ±han Karalar, Ã¶nceki akÅŸam Bebek'te objektiflere takÄ±ldÄ±.

AslÄ±han Karalar göz kamaÅŸtÄ±rdÄ±
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Mini saten elbisesiyle dikkat Ã§eken AslÄ±han Karalar, 'AltÄ±n Zirve Kariyer Ã–dÃ¼lleri' gecesi iÃ§in hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AyakÃ¼stÃ¼ gazetecilerin sorularÄ±na cevap veren oyuncu, "ArtÄ±k tatil bitti, Ã§alÄ±ÅŸma zamanÄ±. Pandemi sÃ¼recini hayÄ±rlÄ±sÄ±yla atlatÄ±rsak, iÅŸlerin daha da hÄ±z kazanacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. UmarÄ±m bu sÃ¼reÃ§ en kÄ±sa zamanda son bulur" dedi.Â

AslÄ±han Karalar gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rdÄ±

Alyssa Milano: Corona virüs yüzünden saçlarÄ±m dökülüyorABD'li oyuncu Alyssa Milano, corona virüsün bugüne kadar pek rastlanmayan bir etkisini takipçileriyle paylaÅŸtÄ±. Milano yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± videoda, "Corona virüs yüzünden saçlarÄ±m avuç avuç dökülüyor" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.
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