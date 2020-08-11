AslÄ±han Karalar gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rdÄ±

Mini saten elbisesiyle dikkat Ã§eken AslÄ±han Karalar, 'AltÄ±n Zirve Kariyer Ã–dÃ¼lleri' gecesi iÃ§in hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AyakÃ¼stÃ¼ gazetecilerin sorularÄ±na cevap veren oyuncu, "ArtÄ±k tatil bitti, Ã§alÄ±ÅŸma zamanÄ±. Pandemi sÃ¼recini hayÄ±rlÄ±sÄ±yla atlatÄ±rsak, iÅŸlerin daha da hÄ±z kazanacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. UmarÄ±m bu sÃ¼reÃ§ en kÄ±sa zamanda son bulur" dedi.Â