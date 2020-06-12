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HaberlerMagazin Haberleri Aslıhan Karalar: Şezlong fiyatları fazla
12.06.2020 - 18:18 | | EMRAH AKÇAAY

Aslıhan Karalar: Şezlong fiyatları fazla

'Kuruluş Osman' dizisinin 'Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar, önceki akşam Arnavutköy Balıkçısı'ndaydı. Kız arkadaşıyla yemek yiyen oyuncunun keyfi yerindeydi.

Aslıhan Karalar: Şezlong fiyatları fazla
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Tatil programı sorulan Aslıhan Karalar, "Henüz plan yapmadım. Korkuyorum, ailemle yaşadığım için bu konuda biraz tedirginim" dedi.

Bodrum'da şezlong fiyatlarının bin TL'ye kadar çıkması hakkında oyuncu, "Fazla tabii bu ücret. Bu yaz tekneler öne çıkar diye düşünüyorum. Tatile gideceğimi düşünmüyorum ama şezlong fiyatları bayağı artmış durumda" şeklinde konuştu. 

Magazin Haberleri Bülteni (12 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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