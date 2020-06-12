Aslıhan Karalar: Şezlong fiyatları fazla

Tatil programı sorulan Aslıhan Karalar, "Henüz plan yapmadım. Korkuyorum, ailemle yaşadığım için bu konuda biraz tedirginim" dedi.

Bodrum'da şezlong fiyatlarının bin TL'ye kadar çıkması hakkında oyuncu, "Fazla tabii bu ücret. Bu yaz tekneler öne çıkar diye düşünüyorum. Tatile gideceğimi düşünmüyorum ama şezlong fiyatları bayağı artmış durumda" şeklinde konuştu.