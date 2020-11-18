Aslıhan Karalar'ın kolyesi dikkat çekti

Öğlen saatlerinde tek başına AVM'ye gelen Aslıhan Karalar, tarzıyla dikkat çekti.

Gününü toplantılara ayırdığını söyleyen oyuncu, "Bugün benim için yoğun bir gün olacak. Birbirinden farklı sürpriz birkaç projemiz olacak. Bugün tüm bunlarla ilgili toplantılarım olacak. Kısacası güne erkenden, yoğun bir gündemle başladım" dedi.

Güzel oyuncunun, boynunda aile bireylerinin isimleri olan kolyesi dikkatlerden kaçmadı.