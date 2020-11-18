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HaberlerMagazin Haberleri Aslıhan Karalar'ın kolyesi dikkat çekti
18.11.2020 - 14:06 |

Aslıhan Karalar'ın kolyesi dikkat çekti

Oyuncu Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Aslıhan Karalar'ın kolyesi dikkat çekti
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Öğlen saatlerinde tek başına AVM'ye gelen Aslıhan Karalar, tarzıyla dikkat çekti.

Gününü toplantılara ayırdığını söyleyen oyuncu, "Bugün benim için yoğun bir gün olacak. Birbirinden farklı sürpriz birkaç projemiz olacak. Bugün tüm bunlarla ilgili toplantılarım olacak. Kısacası güne erkenden, yoğun bir gündemle başladım" dedi.

Güzel oyuncunun, boynunda aile bireylerinin isimleri olan kolyesi dikkatlerden kaçmadı.

Aslıhan Karaların kolyesi dikkat çekti

Magazin Haberleri Bülteni (18 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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