Asuman Dabak'a doğum günü sürprizi

Asuman Dabak; Burcu Hattat, Fulya Gündoğdu ve Birem Yapar’ın pandemi şartlarına uyarak organize ettiği sürpriz doğum günü kutlaması karşısında çok mutlu olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, "Güzel yürekli dostlarım, yanımda olamayan arayıp mesaj gönderen tüm sevdiklerime çok teşekkür ediyorum. Hayat, dostlarla paylaştıkça güzel. Dilerim en kısa zamanda sağlıklı günlerde nice kutlamalarımız olur" dedi.