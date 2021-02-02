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02.02.2021 - 14:20 |

Asuman Dabak'a doğum günü sürprizi

Çeşme’de yaşayan oyuncu Asuman Dabak’ı dostları doğum gününde de yalnız bırakmadı.

Asuman Dabak'a doğum günü sürprizi
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Asuman Dabak; Burcu Hattat, Fulya Gündoğdu ve Birem Yapar’ın pandemi şartlarına uyarak organize ettiği sürpriz doğum günü kutlaması karşısında çok mutlu olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, "Güzel yürekli dostlarım, yanımda olamayan arayıp mesaj gönderen tüm sevdiklerime çok teşekkür ediyorum. Hayat, dostlarla paylaştıkça güzel. Dilerim en kısa zamanda sağlıklı günlerde nice kutlamalarımız olur" dedi.

Asuman Dabaka doğum günü sürprizi

Magazin Haberleri Bülteni (2 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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