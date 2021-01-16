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16.01.2021 - 07:00 |

‘At binmek rahatlatıyor’

Ada Alize Ertem, konservatuvar eğitimi sonrası Ali Poyrazoğlu ile yaptığı çalışmalar ve rol aldığı dizi-filmlerle adını duyurdu.

‘At binmek rahatlatıyor’
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Ada Alize Ertem, konservatuvar eğitimi sonrası Ali Poyrazoğlu ile yaptığı çalışmalar ve rol aldığı dizi-filmlerle adını duyurdu. Yoğun sahnede olan kişilerin devamlı farklı karakterler canlandırdığında ruhsal bir yorgunluğa girdiğini söyleyen oyuncu, “Kendimi geliştirmek için başladığım at binme dersleri benim için tutkuya dönüştü, her çalışma sonrası at binerek rahatlıyorum” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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