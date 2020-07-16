Ata Demirer'den menemenin püf noktası

Ünlü Komedyen Ata Demirer, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini güldürmeye devam ediyor. Demirer, bu kez menemen videosu ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Tarifi uygularken püf noktalarını sıralayan komedyen, kendi tarzında önemli bir noktaya değindi. Menemeni kıymalı sevdiğini söyleyen komedyen, eti buzluktan çıkarır çıkarmaz tahta bir zemine alınmaması gerektiğini belirterek uygulamalı bir şekilde gösterdi.