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16.07.2020 - 08:10 |

Ata Demirer'den menemenin püf noktası

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ata Demirer, son videosunda takipçilerine menemen yapmanın püf noktalarını anlattı. Menemeni kıymalı sevdiğini söyleyen Demirer, kendi tarzında uyarılarda bulundu.

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Ünlü Komedyen Ata Demirer, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini güldürmeye devam ediyor. Demirer, bu kez menemen videosu ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Tarifi uygularken püf noktalarını sıralayan komedyen, kendi tarzında önemli bir noktaya değindi. Menemeni kıymalı sevdiğini söyleyen komedyen, eti buzluktan çıkarır çıkarmaz tahta bir zemine alınmaması gerektiğini belirterek uygulamalı bir şekilde gösterdi.

Ata Demirer'den menemenin püf noktasını anlattıSosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ata Demirer, son videosunda takipçilerine menemen yapmanın püf noktalarını anlattı. Menemeni kıymalı sevdiğini söyleyen Demirer, kendi tarzında uyarılarda bulundu.
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Cadde Yazarları

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