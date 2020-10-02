Atakan Arslan: Spor üzerine bir program yapacağım

Öğle saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde oğlunu oyun salona götürüp vakit geçiren Arslan, "Yakın zamanda Teve2’de spor üzerine bir program yapacağım. Bugün tanıtımımız yayınladı, önümüzdeki günlerde de ünlü sporcuları konuk alıp sporseverler için bilgi verici bir programla izleyicimizle buluşacağız" diye konuştu.