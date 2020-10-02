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02.10.2020 - 14:02 |

Atakan Arslan: Spor üzerine bir program yapacağım

'Survivor' şampiyonluğuyla adını duyuran milli sporcu Atakan Arslan, önceki gün oğlu Leon Aslan Arslan'la Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi.

Atakan Arslan: Spor üzerine bir program yapacağım
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Öğle saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde oğlunu oyun salona götürüp vakit geçiren Arslan, "Yakın zamanda Teve2’de spor üzerine bir program yapacağım. Bugün tanıtımımız yayınladı, önümüzdeki günlerde de ünlü sporcuları konuk alıp sporseverler için bilgi verici bir programla izleyicimizle buluşacağız" diye konuştu.

Atakan Arslan: Spor üzerine bir program yapacağım

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