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12.01.2021 - 16:21 |

ATV yayın akışı bugün | 12 Ocak ATV yayın akışı Salı

Gün gün ATV yayın akışı araştırılmaya devam ediyor. Her gün farklı dizilerin ve programların ekrana gelmesi izleyicileri meraklandırıyor ve yayın akışı araştırmasına neden oluyor. Peki bugün ATV'de neler yayınlanacak? 12 Ocak Cumartesi gününe ait ATV yayın akışını haberimize sıraladık...

ATV yayın akışı bugün | 12 Ocak ATV yayın akışı Salı
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Haftanın 7 günü farklı yayın akışını ekrana getiren ATV kanalı izleyicisini heyecanlandırmaya devam ediyor. ATV'nin günlük olarak belirlenen yayın akışında Salı günleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çarşamba günleri Kuruluş Osman, Perşembe günleri Bir Zamanlar Çukurova, Cuma günleri Akıncı, Cumartesi günleri Kim Milyoner Olmak İster, Pazar günleri ise Hercai ekrana geliyor. Peki 12 Ocak 2021 Salı gününe ait ATV yayın akışında bir değişiklik var mı? İşte ATV yayın akışı bugün...

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 12 OCAK SALI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:45 Kupa Günlüğü

20:45 Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı (canlı)

22:45 Maraşlı

02:00 Akıncı

05:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Tekrar bölüm)

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