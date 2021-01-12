ATV yayın akışı bugün | 12 Ocak ATV yayın akışı Salı
Gün gün ATV yayın akışı araştırılmaya devam ediyor. Her gün farklı dizilerin ve programların ekrana gelmesi izleyicileri meraklandırıyor ve yayın akışı araştırmasına neden oluyor. Peki bugün ATV'de neler yayınlanacak? 12 Ocak Cumartesi gününe ait ATV yayın akışını haberimize sıraladık...
Haftanın 7 günü farklı yayın akışını ekrana getiren ATV kanalı izleyicisini heyecanlandırmaya devam ediyor. ATV'nin günlük olarak belirlenen yayın akışında Salı günleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çarşamba günleri Kuruluş Osman, Perşembe günleri Bir Zamanlar Çukurova, Cuma günleri Akıncı, Cumartesi günleri Kim Milyoner Olmak İster, Pazar günleri ise Hercai ekrana geliyor. Peki 12 Ocak 2021 Salı gününe ait ATV yayın akışında bir değişiklik var mı? İşte ATV yayın akışı bugün...
ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 12 OCAK SALI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:45 Kupa Günlüğü
20:45 Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı (canlı)
22:45 Maraşlı
02:00 Akıncı
05:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Tekrar bölüm)