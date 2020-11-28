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28.11.2020 - 12:58 |

Atv’den yeni dizi: Kardeşlerim

Çekimlerine yakında başlanacak 'Kardeşlerim' dizisinin okuma provalarında ilk kez tüm kadro bir araya gelen oyuncuların, neşeli ve enerjik tavırları objektiflere yansıdı.

Atv’den yeni dizi: Kardeşlerim
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Yapımına NGM’nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı atv’nin yeni dizisi 'Kardeşlerim', sete çıkmaya hazırlanıyor. 

Aile olmayı, kardeş olmayı, doğruyu ve yanlışı, varlığı ve yokluğu işleyen dizi, Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi, Melis Minkari ve Recep Usta yer alıyor.

Atv’den yeni dizi: Kardeşlerim

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