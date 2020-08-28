Avrupa’da bir ilk

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücade Derneği’nin kurucusu Saadet Özkan, bir ilke imza atarak, Türkiye ve Avrupa’nın ilk çocuk ihmal ve istismarını önleme merkezinin kapılarını açtı. İyilik peşinde tasarım ürünleriyle derneğin önemli ve istikrarlı gelir kaynağı sağlayıcısı Adil Işık Grup’un kurucusu Adil Işık ve Kreatif Başkanı Zehra Işık da davete katılıp, derneği destekleyenler arasındaydı.