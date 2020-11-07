Avşar şampiyon oldu

Hülya Avşar, kendi adını taşıyan tenis turnuvasının çiftler kategorisinde partneri Korhan Akın’la rakiplerini yenerek birinci oldu. Antalya Club MegaSaray Otel’de gerçekleşen organizasyondan elde edilen gelirin tamamı, yetenekli genç tenisçilere ve maddi durumu yetersiz başarılı üniversite öğrencilerine burs sağlamak için kullanılacak.