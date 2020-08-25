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25.08.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

‘AYAKTA DURMAK ZORUNDAYIM’

Ebru Şallı, oğlunun yasını tutmadığı yönündeki eleştirilere, “Kocaman bir çocuğum var. Onun için ayakta durmak zorundayım” cevabını verdi

‘AYAKTA DURMAK ZORUNDAYIM’
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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Oğlu Pars’ı geçtiğimiz nisan ayında kaybeden model, tatilde çekildiği fotoğraflardan dolayı yas tutmadığıyla ilgili eleştirilere, gözyaşları içinde yanıt verdi. Zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Şallı, ”Ayakta durmak zorundayım. Kocaman bir çocuğum var ve benim gözümün içine bakıyor” dedi.
Eşinin bu süreçte en büyük destekçisi olduğunu söyleyen model, “Uğur, ponçiğimi bir an olsun yalnız bırakmadı. 2.5 yıllık süreçte hep yanındaydı. Onun hakkı ödenmez” diye konuştu. Şallı, sokakta gördüğü iki yavru kediyi sevdikten sonra, evinin yolunu tuttu.

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