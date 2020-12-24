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24.12.2020 - 07:00 |

Ayaküstü kutlama

İstanbul’da birbirinden güzel davetlere ev sahipliği yapan Çiftehavuzlar’daki Büyük Kulüp, pandemi nedeniyle bir süredir etkinliklere kapalı...

Ayaküstü kutlama
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İstanbul’da birbirinden güzel davetlere ev sahipliği yapan Çiftehavuzlar’daki Büyük Kulüp, pandemi nedeniyle bir süredir etkinliklere kapalı... Kulübün üyelerinden Ömür Boz, Koparan İşcan, Beki Bahar, Eda Fırancı, Yıldız Baykal ve Servet Göle, çok sevdikleri arkadaşları Suzan Hakim’e minik bir pasta ile kulübün bahçesinde ayaküstü de olsa kutlama yapıp, mutlu yıllar diledi.

Magazin Haberleri Bülteni (23 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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