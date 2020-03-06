Ayarlı gönderme

İrem Sak, geçtiğimiz günlerde Tuvana Türkay’ın başrol oynadığı ‘Ağır Romantik’ filminin galasında yaptığı gala ilgili konuştu. Oyuncu, “Çekilen filmlerde eğlendiğin de oluyor, eğlenmediğin de... Ama neyi nasıl yansıtmak ve hangi tavırla söylediğin çok önemli. Kameraların önünde biraz ayar önemli galiba” diyerek, gönderme yaptı.