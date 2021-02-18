MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Aybüke Pusat hediye yerine bağış istedi
18.02.2021 - 16:12 |

Aybüke Pusat hediye yerine bağış istedi

Oyuncu Aybüke Pusat, 25 Şubat olan doğum gününde, sevenlerinden hediye yerine bağış beklediğini duyurdu.

Aybüke Pusat hediye yerine bağış istedi
ABONE OL

Aybüke Pusat, Instagram hesabından paylaştığı kareye, "25 Şubat benim doğum günüm. Bu sene, yeni yaşımın her zamankinden daha özel ve anlamlı olmasını istiyorum. İyilik Paylaş platformu üzerinden Kansersiz Yaşam Derneği için doğum günümü bağışladım. Kanser hastası çocuklara, umut ve gülümseme sebebi olmak için hepinizden destek bekliyorum" notunu yazdı.

Aybüke Pusat hediye yerine bağış istedi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Aybüke Pusat'tan bornozlu paylaşım!

 

Magazin Haberleri Bülteni (18 Şutat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (18 Şubat)

Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (18 Şubat)

Hepatit B Tedavisi Nasıl Yapılır? Hepatit B Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Hepatit B Tedavisi Nasıl Yapılır? Hepatit B Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Lille - Ajax maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Lille - Ajax maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Anadolu Efes-Olympiakos maçı iddaa oranları! Heyecan misli.com'da

Anadolu Efes-Olympiakos maçı iddaa oranları! Heyecan misli.com'da

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet