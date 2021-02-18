Aybüke Pusat hediye yerine bağış istedi

Aybüke Pusat, Instagram hesabından paylaştığı kareye, "25 Şubat benim doğum günüm. Bu sene, yeni yaşımın her zamankinden daha özel ve anlamlı olmasını istiyorum. İyilik Paylaş platformu üzerinden Kansersiz Yaşam Derneği için doğum günümü bağışladım. Kanser hastası çocuklara, umut ve gülümseme sebebi olmak için hepinizden destek bekliyorum" notunu yazdı.