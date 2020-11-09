Ayda’ya gitmek istiyor

Bengü, İzmir depreminden 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda bebeğinyanına gitmek istediğini söyledi. Şarkıcı, “Ayda ve babası, inşallah hastane çıkışında açılan yeni sayfanız acıyla değil, umutla, güzellikler ve şansla olsun. Oraya geldiğimde yanına uğrarım ve şarkı söyleriz” diye yazdı.