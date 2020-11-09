09.11.2020 - 07:00 |
Ayda’ya gitmek istiyor
Bengü, İzmir depreminden 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda bebeğinyanına gitmek istediğini söyledi
Bengü, İzmir depreminden 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda bebeğinyanına gitmek istediğini söyledi. Şarkıcı, “Ayda ve babası, inşallah hastane çıkışında açılan yeni sayfanız acıyla değil, umutla, güzellikler ve şansla olsun. Oraya geldiğimde yanına uğrarım ve şarkı söyleriz” diye yazdı.
Jennifer Lopez, Joe Biden'ın zaferini dans videosuyla kutladı!ABD'de 3 Kasım'dan bu yana süren başkanlık yarışında Joe Biden 46. ABD Başkanı oldu. Birçok ünlü isimden destek alan Biden'ın başkan seçilmesinin ardından Jennifer Lopez, "Başkan Biden! Başkan yardımcısı Kamala Harris!" notuyla dans ettiği bir video paylaştı.