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19.08.2020 - 16:47 | | MESUT YILMAZ

Aydemir Akbaş beyazperdeye dönüyor

Önceki gün yapımcı Mehmet Yıldırım'la görüşen Aydemir Akbaş, senaryosunu almak için Yıldırım'ın Nişantaşı'ndaki ofisine geldi.

Aydemir Akbaş beyazperdeye dönüyor
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Nişantaşı'nda keyifli geçen görüşme sonucu senaryoyu alan Aydemir Akbaş, neşeli halleriyle dikkat çekti.

usta oyuncu, "Kolpaçino tarzı bir film olacak" açıklamasını yaptı. Mehmet Yıldırım ise "Güzel bir filmle geliyoruz. Kadrosu sürpriz olsun. İlerleyen günlerde diğer isimleri de açıklamış oluruz" dedi. 

Bergüzar Korel gözyaşları içinde yardım istediOyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların ilaçlarını daha kolay bulabilmeleri adına yetkili kişilere çağrıda bulundu. Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamadı.
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Cadde Yazarları

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