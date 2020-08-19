Aydemir Akbaş beyazperdeye dönüyor

Nişantaşı'nda keyifli geçen görüşme sonucu senaryoyu alan Aydemir Akbaş, neşeli halleriyle dikkat çekti.

usta oyuncu, "Kolpaçino tarzı bir film olacak" açıklamasını yaptı. Mehmet Yıldırım ise "Güzel bir filmle geliyoruz. Kadrosu sürpriz olsun. İlerleyen günlerde diğer isimleri de açıklamış oluruz" dedi.