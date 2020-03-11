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11.03.2020 - 15:41 |

Aydilge kadın haklarına dikkat çekti

Aydilge, Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği panele konuk oldu.

Aydilge kadın haklarına dikkat çekti

Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği panele konuk olan Aydilge, “Eyvah! Ya ilerde bir oğlum olursa, gece geç saatte dışarı çıkıp, açık saçık giyinip, kızları peşine takarsa, namusunu nasıl koruruz? Kadının elinin kiri, erkeğin öyle değil ki! Erkeğin adı çıkar! Boşuna dememişler oğlunu dövmeyen dizini döver” diyerek İstanbul Üniversitesi öğrencilerini oldukça şaşırttı. Genellikle kadınlar için söylenen bu tarz yargıların yanlışlığını vurgulamak için esprili bir şekilde erkeklere uyarlayan Aydilge, kadına yapılan toplumsal baskıya, fiziksel - psikolojik şiddete ve kadın haklarına dikkat çekti.

 

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    Cadde Yazarları

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