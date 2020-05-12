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12.05.2020 - 14:07 |

Ayla Çelik'in 'Mecbur' mutluluğu

Söz yazarı ve şarkıcı Ayla Çelik, önceki gün Bebek'te para çekerken objektiflere yansıdı.

Ayla Çelik'in 'Mecbur' mutluluğu
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Bebek'te görüntülenen Ayla Çelik, karantina günlerinin iyi geçtiğini söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'deki evinin balkonundan komşularıyla birlikte 'Mecbur' isimli şarkısına kliplendiren Çelik, gelen tepkilerin çok güzel olduğunu belirtti.

Ayla Çelik, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Biliyorsunuz zor zamanlardan geçiyoruz ve biz de hem sosyal mesafeye uymak adına, hem de bizlere farklı olması açısından 'Mecbur' klibimizi sadece bir drone kullanarak komşularımın da katkılarıyla evimin balkonunda çektik. Gelen tepkiler çok hoşuma gidiyor. İnsanlar 'İyi ki çekmişsin, içimiz açıldı' diyorlar."

Öte yandan Ayla Çelik'in giydiği yeni moda terlikleri dikkatlerden kaçmadı.

Ayla Çelikin Mecbur mutluluğu

Burcu Esmersoy: Benimki oyun oynarken önünden geçmişimdirCorona virüs nedeniyle evinde karantinada olan Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Son zamanlarda eğlenceli videolarıyla dikkat çeken sunucu, bunlara bir yenisini daha ekledi.
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Cadde Yazarları

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