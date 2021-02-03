Aylin Coşkun ve eşi Volkan Aslan, güvenlik görevlilerine HES kodlarını göstererek AVM'ye girdikten sonra gazetecilerin fotoğraf isteklerini kırmayarak objektiflere poz verdiler.

Bir süre önce rahatsızlanarak tekerlekli sandalye ile hastaneye girerken görüntülenen Aylin Coşkun, "Çok şükür daha iyiyim, uzun zamandır evdeydim. Bugün biraz hava almak için dışarı çıktık" demekle yetindi.

Eşi ile birlikte kısa süre alışveriş yaparak stres atan şarkıcı, daha sonra AVM'den ayrıldı.