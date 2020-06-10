Aynur Aydın: En fazla bir hafta tatil yaparım

Beymen Morini'de arkadaşıyla kahve içip sohbet eden Aynur Aydın, yaklaşık üç saat oturduktan sonra kendine yöneltilen sorulara ayak üstü cevap verdi: Pandemi sürecinde evde yeni yemekler yapmaya çalıştım, ama poğaçaların mayasını tam tutturamadım. Çok kötü oldu, sadece pizza yapabildim.

Tatil planı hakkında konuşan şarkıcı, "İki hafta sonra Bodrum'a gideceğim. En fazla bir hafta tatil yaparım. Sahneler olmadığı için uzun süre kalmam maddi açıdan zor olur" dedi.

1 Haziran’da kısıtlamaların kalkmasıyla sosyal medya hesabından "Sonunda kalktı" şeklinde tweet atmasıyla gündem olan Aynur Aydın, "Almanya’da doğup büyüdüğüm için Türkçe’nin azizliğine uğradım, böyle olacağını bilemedim. Biz bile hala arkadaşlar arasında gülüyoruz" açıklamasında bulundu.