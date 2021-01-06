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06.01.2021 - 12:01 |

Aynur Aydın: Hayatımda dört tane kedim var

Şarkıcı Aynur Aydın, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi.

Aynur Aydın: Hayatımda dört tane kedim var
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Ev için alışverişe geldiğini söyleyen Aynur Aydın, "Mümkün olduğunca evden çıkmıyoruz. Eksiklerim vardı, hızlıca onları alacağım" dedi.

Diva Bülent Ersoy'un kürklerine sosyal medya üzerinden tepki gösteren Aydın, "Aslında söylenecek her şey söylendi. İşine gelmeyen kulaklarını tıkıyor, hepsi bu. Kürk giyenlere çok karşıyım" dedi.

Evde ve sokakta baktığı kedi ve köpekleri olduğunu belirten şarkıcı, hayvanları çok sevdiğini söyledi. "Hayatınızda biri var mı?" sorusunu ise "Bir değil dört kişi var, dört tane kedim var" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Magazin Haberleri Bülteni (6 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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