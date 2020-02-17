Aynur AydÄ±n :KÃ¼Ã§Ã¼kken Ã§ok aÅŸÄ±k olurdum

17.02.2020 - 07:52 | | MÄ°LLÄ°YET / EMRAH AKÃ‡AAY Â
Aynur AydÄ±n :'Küçükken çok aÅŸÄ±k olurdum'
Aynur AydÄ±n, Ã¶nceki gece NiÅŸantaÅŸÄ± LÃ¼z' de sahne aldÄ±. Sahne Ã¶ncesi iÅŸletmeci Mehmet UÄŸur Deveci'yle objektiflere poz veren ÅŸarkÄ±cÄ± gazetecilerle ayak Ã¼stÃ¼ sohbet etti...
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Aynur AydÄ±n, "HayatÄ±nÄ±zda kimse var mÄ±?" sorusuna, "KÃ¼Ã§Ã¼kken Ã§ok aÅŸÄ±k olurdum. ÅžÄ±psevdi gibiydim. Ama ÅŸimdi aÅŸÄ±k mÄ±yÄ±m? DeÄŸilim. Seviyor muyum. HayatÄ±mdaki herkesi herkesi seviyorum" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Sevgilisi olduÄŸunu da ima eden ÅŸarkÄ±cÄ±, "Belki de iÃ§eride bir yerlerden izliyordu" diyerek, sahnedeki yerini aldÄ±.