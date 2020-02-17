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17.02.2020 - 07:52 | | MÄ°LLÄ°YET / EMRAH AKÃ‡AAY Â

Aynur AydÄ±n :'Küçükken çok aÅŸÄ±k olurdum'

Aynur AydÄ±n, Ã¶nceki gece NiÅŸantaÅŸÄ± LÃ¼z' de sahne aldÄ±. Sahne Ã¶ncesi iÅŸletmeci Mehmet UÄŸur Deveci'yle objektiflere poz veren ÅŸarkÄ±cÄ± gazetecilerle ayak Ã¼stÃ¼ sohbet etti...

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Aynur AydÄ±n :KÃ¼Ã§Ã¼kken Ã§ok aÅŸÄ±k olurdum

Aynur AydÄ±n, "HayatÄ±nÄ±zda kimse var mÄ±?" sorusuna, "KÃ¼Ã§Ã¼kken Ã§ok aÅŸÄ±k olurdum. ÅžÄ±psevdi gibiydim. Ama ÅŸimdi aÅŸÄ±k mÄ±yÄ±m? DeÄŸilim. Seviyor muyum. HayatÄ±mdaki herkesi herkesi seviyorum" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Sevgilisi olduÄŸunu da ima eden ÅŸarkÄ±cÄ±, "Belki de iÃ§eride bir yerlerden izliyordu" diyerek, sahnedeki yerini aldÄ±.

Aleyna Tilki: Kliplerimdeki ayÄ±lar birçok ünlüden daha ünlü oldu!Genç popçu Aleyna Tilki, Instagram hesabÄ±ndan yine çok konuÅŸulacak bir paylaÅŸÄ±ma imza attÄ±. Tilki, kliplerindeki ayÄ±larÄ±n birçok ünlü isimden daha ünlü olduÄŸunu iddia etti.
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Cadde YazarlarÄ±

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